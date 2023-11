Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. Il 29enne, che lavora come planning and control manager per una nota società di energia, è entrato nella Casa del Grande Fratello per incontrare la fidanzata dopo quasi due mesi di lontananza.

Un incontro parecchio atteso e chiacchierato, dal momento che intorno al suo nome si era creato un certo "mistero": Alfonso Signorini ha scherzato sulla sua esistenza ("sembra Mark Caltagirone"), e sul suo profilo Instagram non compaiono foto insieme ad Angelica. A ciò si aggiunge che e i due non si sono baciati quando si sono visti. Tutta una serie di elementi che hanno portato qualcuno a dire persino che fosse un "attore pagato". Raggiunto da Fanpage.it, Riccardo ha fatto chiarezza su ogni aspetto.

Riccardo e Angelica, come si sono conosciuti

“Avevamo in comune la passione per il padel, giocavamo nello stesso circolo. All'epoca ero fidanzato con una ragazza da cinque anni e i nostri compagni di allenamento ci hanno presentati. Poi per sette mesi non ci siamo più rivisti. Sette mesi dopo, fatale è stata la sagra del tortellino: siamo usciti insieme e ho capito che poteva essere una ragazza molto interessante. Parallelamente, la relazione che avevo a Roma stava andando molto male.

Non siamo fidanzati da sei anni come ha detto Alfonso Signorini. Siamo fidanzati da poco più di due. Io prima ho avuto una relazione durata cinque anni con una ragazza e, una volta finita, ho iniziato quella con Angelica. Ci tengo a specificarlo, nessuna situazione parallela”. E ancora: “Praticamente sono due anni che conviviamo in città diverse. Prima a Reggio Emilia, dove io vivevo da solo, poi a Modena per un periodo perché i genitori di Angelica si erano separati e abbiamo affrontato insieme la situazione. Da luglio dell'anno scorso ci siamo trasferiti a Roma”.

E alla domanda se era d’accordo che la fidanzata partecipasse al Grande Fratello, Riccardo ha risposto: “Sono convinto di una teoria, che ognuno di noi debba trovare il proprio posto nel mondo e finché non ci riesce debba cambiare e sperimentare. Io personalmente non sarei mai andato, ma lei me lo ha comunicato in maniera positiva dicendomi che aveva intenzione di farlo a suo modo, senza mancare di rispetto a nessuno e con i valori che le appartengono. Allora ho detto ‘perché non provarci?’. Credo che in una relazione dover imporre il proprio volere sull'altra persona nel lungo periodo diventi un boomerang. Io la supporto e la supporterò qualsiasi cosa decida di fare, sempre in un'ottica di rispetto ed educazione.

Angelica è esattamente la stessa persona e proprio per questo sono estremamente orgoglioso di lei. Non nego che il Grande Fratello poteva essere un punto di non ritorno per la nostra relazione perché ci siamo messi nelle mani di una situazione mediaticamente esposta, ma lei si sta dimostrando la ragazza che vedo ogni giorno, alla quale mi sono affezionato nel corso di questi due anni. Sta rompendo pochi piatti e bicchieri (ride, ndr), però è lei".

“Sembra Mark Caltagirone”, ha detto Signorini scherzando sulla sua esistenza: “Perché probabilmente sono un ragazzo un po’ diverso rispetto a tanti miei coetanei. Non uso i social e non amo condividere con tutti le cose private, cerco sempre di vivere con intimità i sentimenti, le amicizie, i successi e gli insuccessi. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, se qualcuno vuole giudicare la mia relazione sul fatto che non ho dato un bacio ad Angelica e che non ho foto su Instagram con lei, allora posso anche non esistere in un'epoca social. Con alcuni suoi amici nella Casa, come Paolo e Mirko, si è creato inizialmente uno scherzo su di me, poi col fatto che per due mesi non sono mai riuscito ad andare, la questione si è ingigantita, ma non credo ci sia nulla di negativo. Ci sono, esisto e magari quando finirà l'esperienza di Angelica al GF ci saranno prove più presenti”.

Riccardo svela perché non ha baciato Angelica

Poi, Riccardo svela perché lui e Angelica non si sono baciati durante il loro incontro nella Casa: “Sono entrato perché avevo piacere di dire delle cose ad Angelica, riguardo alle quali avevo ragionato parecchio. Avevo poco tempo per dire tantissimo. Devo ammettere che in quel contesto il bacio non mi è venuto come primo gesto perché ero concentrato nel trasferirle tutta la mia positività. Lei ci tiene molto al mio giudizio e a quello delle nostre famiglie, aveva il timore che noi potessimo giudicarla negativamente, quindi quello è stato il punto più importante. Se dovessi rientrare nella Casa, la bacerei sicuramente. Io sono un ragazzo che spesso fatica a esternare i propri sentimenti in pubblico e, infatti, se qualcuno dovesse incontrare me e Angelica per strada non ci vedrebbe baciarci o tenerci per mano perché le nostre cose sono private e ci piace farle quando non ci vede nessuno. Davanti a milioni di spettatori per me era un po’ complesso, non penso di essere l'unico in Italia ad avere problemi a esternare quello che prova.

Io i social non li ho mai usati, l'ultimo post sul mio profilo era del 2021. Poi, dopo l'incontro con Angelica, ho messo con grande piacere una nostra foto insieme. Per me, il Grande Fratello è anche un modo di crescere sotto questo punto di vista. Mi sono ritrovato in un contesto mediatico enorme, dove ricevevo continue critiche. È stata una mia risposta alle critiche stesse, un provare a condividere il punto di vista di una persona che non c'entra niente con i social. Ci tenevo a farlo per dimostrare che esistiamo, che ci sono delle foto precedenti, che tutto quello che siamo è veritiero. Non posso essere attaccato perché ho delle fragilità. Poi è stato anche per fare un passo di apertura verso questo mondo che può dimostrarsi positivo, tante persone infatti hanno capito il mio messaggio e mi stanno dando la forza”.

In molti hanno ipotizzato che Riccardo fosse un attore pagato per impersonare il fidanzato di Angelica: “Sono cattiverie che credo non abbiano senso. Quando sono entrato nella Casa, si è vista la reazione di Angelica e anche quella degli altri concorrenti. Io sono così e non credo di dover far passare un messaggio che se non hai foto sui social allora la tua relazione non è veritiera. Avrei accettato di più delle critiche riguardo al mio discorso, ma arrivare a dire che sono un attore pagato mi ha dato fastidio”.