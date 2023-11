Riccardo Romagnoli ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage.it. Il fidanzato di Angelica Baraldi. Il 29enne, che lavora come planning and control manager per una nota società di energia, è entrato nella Casa del Grande Fratello per incontrare la fidanzata dopo quasi due mesi di lontananza.

Oltre a parlare del suo rapporto con la gieffina, e del perché non si sono baciati quando lui le ha fatto una sorpresa, Riccardo rivela se lo ha infastidito la vicinanza tra Angelica e Mirko Brunetti.

“No, perché conosco bene Angelica e so che non c'è malizia in quello che fa. Lei tiene molto all'amicizia vera e spesso è attratta dalla parte caratteriale maschile perché trova una franchezza in più, punti di argomento che magari la mettono più a suo agio. E quando si ha una relazione d'amicizia con un uomo, se si vuole vedere le cose con malizia, è tutto fraintendile. Non è però il suo caso, non ho mai avuto nessun dubbio a riguardo.

Il cambio di vestito, come ha detto anche lei in puntata, è avvenuto perché ne aveva uno con uno spacco profondo sul seno e non si sentiva a suo agio. Poi non credo che a 26 anni si possa davvero giudicare una persona perché balla con qualcuno. Penso che la gelosia sia un misto tra insicurezza e poca fiducia nell'altro. E io sono sicuro di quello che sto dando ad Angelica, ho grandissima fiducia in come si comporta e non ci vedo niente di male”.

Riferendosi a Greta Rossetti, Riccardo aveva detto: “Non accetto la morale da una che ha fatto la tentatrice a Temptation Island": “Non mi è piaciuto il contesto. Greta conosce il mondo della tv meglio rispetto ad Angelica, sta cercando visibilità e si presenta offendendola senza argomenti validi. Mi è sembrata una cosa abbastanza forzata. Non accetto la morale da una ragazza che ha fatto la tentatrice è semplicemente dire che lei non può ergersi a paladina della moralità visto che quando era il suo turno ha fatto le stesse cose, se non peggiori. Sta criticando Angelica per aver cambiato il vestito e ballato una volta con Mirko, una che è andata volontariamente in un programma televisivo dove il suo unico ruolo era tentare una coppia di fidanzati per farli lasciare”.

Ed in merito ai sentimenti di Greta nei confronti di Mirko: “Quello che sono Greta e Mirko non mi interessa, non presto il fianco a polemiche a distanza. Sono contento se dovessero sposarsi domani mattina, non è una cosa che mi cambia la vita. Mi dà fastidio quando qualcuno critica Angelica con argomenti che non sono supportati dalla verità. Non voglio far polemiche, credo solo non sia stato giusto”.