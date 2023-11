Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i suoi fan pubblicando su Instagram delle stories in cui ha rivelato di “non stare bene mentalmente”.

Ad inizio 2023, l’influencer ha dato alla luce Otto Edoardo, arrivato a quasi due anni di distanza dalla nascita della primogenita Anastasia, entrambi avuti dal compagno Gianmaria Di Gregorio. Ed è proprio all’amore per i suoi figli che Ludovica si starebbe aggrappando in questo periodo, come ha lei stessa raccontato sui social. L’ex tronista ha svelato di aver fatto una visita medica di routine, il cui esito non è stato quello sperato.

“Stamattina ho fatto visita medica (classici controlli di routine) e non è andata come speravo. Mi sento bene fisicamente, ma moralmente sono molto triste e davvero di poche parole. Non sarò molto di compagnia nei prossimi giorni. Scusatemi davvero tanto. Mi dispiace molto, ma so che capirete. Per fortuna ho loro al mio fianco. I pensieri di notte sono tremendi”.