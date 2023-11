Nel corso della puntata del Grande Fratello di ieri, giovedì 16 novembre, Anita Olivieri è risultata la preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi.

Un esito, quello del televoto, che ha lasciato senza parole i telespettatori, soprattutto perché, a giudicare da quello che si legge sui social, la bionda manager romana è di fatto la concorrente più “odiata” di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al termine della diretta, Anita ha mostrato stupore per ciò che è avvenuto (o meglio, che non è avvenuto) durante la puntata. “Credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho preso. Come minimo sono espulsa”, ha confessato la gieffina. Anche Ciro Petrone ha detto che credeva che Anita venisse squalificata per via di alcune bestemmie pronunciate alcuni giorni. “Ho detto: ‘Vuoi vedere un’espulsione? Per il fatto della… io quello ho pensato”, le parole dell’attore napoletano che alludevano proprio all’imprecazione della Olivieri.

E invece no, Anita è riuscita a salvarsi un’altra volta, circostanza che ha scatenato la reazione furiosa degli utenti.