Ieri sera, Perla Vatiero è diventata ufficialmente una nuova concorrente del Grande Fratello. Ovviamente non poteva mancare la reazione di Greta Rossetti, che si è affidata a Instagram per sfogarsi contro gli autori che, a suo dire, l’hanno censurata.

“E’ inutile che mi dite che non dò supporto a Mirko! Ragazzi, io l’ho postato, ho fatto le interviste, ho fatto il video, ho fatto mille storie dove facevo vedere il mio conforto e la mia felicità e il mio essere orgoglioso di lui. Se non glielo fanno vedere loro non è colpa mia. Io ho fatto l’intervista video, l’intervista scritta, ho fatto mille storie. Se loro non lo fanno vedere io cosa ci posso fare? Io più di questo non so che fare! Io sono a casa!”

E ancora: “Se questi feedback non glieli mostrano che posso farci. Non sto facendo nessun tipo di gioco, non sto giocando. Quello che potevo fare l’ho fatto. Se loro non lo fanno vedere non è colpa mia. Non posso farci niente, non c’entro, non prendetevela con me”.

In effetti nel corso della puntata di ieri sera, sono stati mostrati alcuni stralci dell’intervista che Perla ha rilasciato al settimanale Chi, omettendo però tutte le parti di Greta. L’ex tentatrice può tirare comunque un sospiro di sollievo. Mirko, infatti, le ha fatto arrivare un messaggio: “Dite a Greta che la amo”. “Ti amo tanto anche io – ha risposto la Rossetti -. Mi dispiace tanto per questo tuo imbarazzo, ma io sono con te”.