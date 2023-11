Perla Vatiero ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Nel corso della puntata di ieri, giovedì 16 novembre, l’ex volto di Temptation Island ha varcato la soglia della porta rossa, ritrovando il suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Il gieffino, ritrovatosi inaspettatamente difronte all’ex compagna, non è riuscito a trattenere l’emozione.

L'ingresso di Perla e la reazione di Mirko

L’ingresso di Perla nella Casa è stata organizzato affinché Mirko scoprisse la presenza della ex compagna solo a cose fatte. Ad accogliere la Vatiero sono state solo le donne, invitate da Alfonso Signorini ad attenderla in salotto mentre gli uomini venivano isolati nella camera da letto. Una volta arrivata in salotto, Perla è stata invitata a nascondersi e ad attendere dietro al divano l’arrivo di Mirko. Convocato con una scusa, il concorrente ha pensato di essere vittima di uno scherzo prima di ritrovarsi di fronte alla ex fidanzata. Brunetti, travoltò dalla sorpresa, ha chiuso gli occhi per qualche istante per poi lasciarsi andare a un sorriso. Nessuno screzio tra i due ex fidanzati che si sono abbracciati, pronti a vivere insieme questa esperienza.

Il gesto di Mirko nei confronti di Perla

Durante la diretta di ieri, credendo di non essere ripreso, Mirko ha fatto un gesto nei confronti di Perla. Il gieffino ha fatto alla Vatiero un cenno indicandole di abbassare il vestito, con la campana che non ci ha pensato due volte e ha seguito l’indicazione del suo ex.

Pur confermando i suoi sentimenti nei confronti della fidanzata Greta Rossetti, Mirko ha ammesso con Angelica Baraldi che l’ingresso di Perla nella Casa potrebbe deviare il suo percorso dalla traiettoria prevista. “Potrebbero accadere cose inaspettate”, ha ammesso il 26enne rietino che non ha mai nascosto di essere rimasto profondamente legato alla ex compagna. Quella con la Vatiero è stata una relazione lunga, terminata a Temptation Island, ma l’inaspettata reunion nella Casa di Cinecittà potrebbe concludersi con un esito inaspettato.