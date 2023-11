Anita Olivieri è senza dubbio una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello.

Sono ormai diverse settimane che sulla giefifna aleggiano ombre e sospetti circa possibili favoritismi da parte degli autori, e il fatto che ieri sia stata, insieme a Beatrice Luzzi, la preferita del pubblico, non fa altro che alimentare i dubbi su un presunto trattamento di favore nei confronti della bionda manager romana. Il motivo? Anita è di fatto la concorrente più “odiata”, soprattutto sui social, dove è praticamente impossibile trovare un commento positivo su di lei.

Anche Beatrice, quando Alfonso Signorini ha annunciato che la coinquilina era tra i preferiti, è rimasta totalmente spiazzata: “Riuscite sempre a sorprenderci, che trasmissione meravigliosa”, ha detto l’attrice in maniera chiaramente sarcastica. Del resto, la stessa Olivieri, al termine della puntata, ha ammesso che credeva che sarebbe stata squalificata “dopo tutti gli inciampi che ho preso”. L’ultimo in ordine di tempo riguarda una presunta bestemmia (“P*rco D**”) che avrebbe pronunciato due giorni fa. Anche Ciro Petrone, al termine della puntata di ieri, ipotizzava che la Olivieri venisse espulsa proprio in virtù dell’imprecazione.

Questa è solo l’ultima delle tantissime polemiche che hanno visto coinvolta Anita in questi mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà. Circa un mese fa, prima dell’inizio della puntata del Grande Fratello, ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, ed era finita nella bufera anche per un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.