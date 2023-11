Anita Olivieri è finita nuovamente nell’occhio del ciclone. Secondo alcuni utenti, infatti, la concorrente del Grande Fratello avrebbe bestemmiato.

Ieri pomeriggio, la bionda manager romana avrebbe detto: “Por*p D**, dove l’ho messo? No…”, scatenando l’indignazione del web, che ne invocano a gran voce la squalifica. Difronte ad affermazioni di questo tipo, però, come molti utenti hanno fatto notare, quest’anno il GF non ha mai preso provvedimenti adeguati. Già in passato, la stessa Anita aveva rivolto parole pesantissime a Beatrice Luzzi.

Anche Alex Schwazer aveva ammesso di aver bestemmiato: “Ho bestemmiato due volte sul tapis, ma stavo per cadere. Scusate, ma stavo rischiando la vita”.

Nel corso degli anni, la produzione non ha mai perdonato ai concorrenti le imprecazioni. Diversi gli inquilini ad essere squalificati per aver pronunciato una bestemmia, detta a mezza bocca o del tutto storpiata. Emblematico è il caso di Riccardo Fogli, squalificato dal Gf Vip 7 a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella Casa.