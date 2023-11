Ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi, a sorpresa, ha scritto la parola fine alla sua storia con Beatrice Luzzi.

"Io in questi tre giorni ho litigato con Beatrice. Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C'è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, stanotte ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi. Come reagirà Massimiliano Varrese? Sarà più contento".

Al termine della diretta, l’attrice e il bidello calabrese si sono confrontati, e Beatrice ha chiuso il discorso facendo notare a Giuseppe che lui non è mai stato veramente dalla sua parte: “Pensavo lo dicessi. Ma che vi vuole. Lo dici e basta, finisce. Stai là che devi far combattere me. Bastava che lo dicessi e finiva. Che ci voleva? Anche in privato. Se lei (Anita, ndr) ha detto quelle cose, vuol dire che manco in privato gliele hai dette. Poi sei stato tutto il tempo attaccato da lei. Dalla parte sua proprio, fisicamente, capito? L’altra volta che abbiamo discusso stavi attaccato a lei fisicamente. Quello vuol dire tanto. Cioè, non stai mai dalla mia parte. Non sei mai stato dalla parte mia, ecco. Eh no!”.