Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 12 novembre, c’è stato l’attesissimo confronto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

L’ex volto di Temptation Island sarebbe dovuta entrare come concorrente nella prima puntata settimanale, ma la sua recente positività al Covid ha rimandato il tanto atteso evento. La ragazza ha deciso di dire la sua riguardo la chiusura della relazione con Mirko, e il vero significato dietro la lettera che ha deciso di scrivergli. Brunetti è totalmente all’oscuro dell’imminente ingresso di Perla nella Casa di Cinecittà, e alla Vatiero è stato tassativamente vietato dagli autori di farne parola durante il collegamento dall’hotel in cui si trova in isolamento. Prima di vedere Perla in collegamento Mirko ha spiegato: "Stiamo parlando di una relazione che è durata 5 anni con 4 anni di convivenza. Sarà sempre una persona presente nella mia vita. Non è stata una relazione di uno o due mesi". L’amica e inquilina Angelica sembra tifare per l’ex di Mirko, soprattutto considerando gli attriti avuti con Greta Rossetti: "Sono a favore di Perla, a maggior ragione dopo le ultime puntate. A me piace molto la sua maturità e schiettezza. Poi quella lettera. Ho apprezzato tanto il suo coraggio". Ma il confronto con il passato ha scatenato molta emotività in Mirko, che durante il collegamento è scoppiato a piangere.

Le lacrime di Mirko

Il confronto tra i due ex è stato ricco di sentimenti e affetto. Perla ha fatto mea culpa per come si è comportata con Mirko. "Forse in Greta Mirko ha trovato la dolcezza che mancava a me, forse io sono entrata in un loop che mi spingeva a trattarlo in un modo che non meritava". Poi la ragazza ha messo le mani avanti, forse in vista del su futuro ingresso: "Volevo rassicurarti, sono andata oltre la nostra relazione e ti assicuro che penso al mio futuro. Non ho bisogno di visibilità e tu lo sai, ti ho scritto una lettera con il cuore. L’hai percepita in modo sbagliato, non voglio tornare con te, ti riconosco nella mia quotidianità, volevo spronarti". L’emozione era già al massimo, ma Mirko ha cominciato a commuoversi visibilmente, soprattutto quando Signorini ha chiesto a Perla quanto bene volesse al ragazzo e lei ha risposto: "Cento", lui con le lacrime ha detto: "Io ti dico mille, non cento, perché Perla sarà sempre tra le persone più importanti della mia vita. mi emoziono. Se Perla domani mattina mi dice ‘Scala una montagna’ io per lei lo faccio perché le voglio bene".

Greta vuole inviare un aereo a Mirko

Ma come avrà preso il confronto Greta Rossetti? Stranamente molto bene a quanto pare. Infatti l’ex tentatrice ha ricondiviso nelle storie Instagram dei messaggi in direct in cui degli utenti le scrivevano cosa stesse dicendo in diretta Mirko, dedicando al ragazzo un messaggio ricco di affetto e sostegno: "Stai tranquillo amore, sono felice se sei felice. Vorrei solo abbracciarti forte e dirti che sei un uomo con la U maiuscola e stasera l’hai dimostrato a tutti. Sono fiera di te. Spero che ti arrivino questi messaggi anche solo con il pensiero. Ti amo e ti sosterrò finché vorrai". Poche ore fa, inoltre, Greta si è rivolta ai suoi followers su Instagram per farsi aiutare a mandare un aereo per Mirko: “Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto… Come si manda un aereo nella Casa?”.