Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 13 novembre, si è verificato un accesissimo scontro tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso.

Nel corso della pubblicità, l’attore si è scagliato contro la cantante: “Non ce l’hai con me? Va benissimo, allora basta. Evitami. Tutti ad alzare la mano adesso. Quando vi chiedevo sostegno io tutti zitti. Adesso in un attimo alzate tutti la mano. Quest’altra che si elogia a paladina, complimenti. Per questo tu dicevi che in puntata l’avrei visto. Brava. Stop. Ma chi ti parla e chi ti vuole vedere o sentire. Non guardarmi manco te. Cosa alzi la voce, hai la coda di paglia? Sennò non facevi così. Evita. Ah sì, ce l’hai? E allora attenta che ti prende fuoco”.

Non si è fatta attendere la reazione di Fiordaliso, che è sbottata: “Mi ha rotto le pa**e! Stai lontano da me. Sì, sono falsa ma mai quanto te che hai fatto tutta una recita, tutte le volte. Sei pesante, è da martedì che vai avanti così, adesso basta”. Massimiliano ha replicato: “Sapessi tu a me, sei falsa come un soldo bucato. Io faccio la recita? Guarda cosa stai facendo tu”.