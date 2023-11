Dopo la pubblicazione del suo libro, Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, è tornato sui social. “Una promessa è una promessa. Un anno fa, in questa precisa ora (23,45), ho promesso a me stesso che non avrei mai più dato le chiavi del mio cuore a nessuno. E’ stato un anno di battaglie contro persone che hanno cercato in tutti i modi di distruggermi (dietro un sistema a voi ignaro), ma che non avevano fatto i conti con chi, nella propria vita, non ha mai temuto né il sistema e né i corrotti.

Avete cercato di infangarmi, mi avete diffamato e allo stesso tempo cercato di calpestare la mia dignità, ma alla lunga più di qualche euro guadagnato, avete dato dimostrazione che in corpo siete pieni di odio, classismo e razzismo. Gente che pur di riuscire è capace di tutto. Siete poveri dentro, con un animo completamente perverso. Io non mi fermerò pubblicamente fin quando non chiederete scusa a tutti quelli che usate ogni giorno per i vostri scopi malati, per tutti gli orrori fatti al vostro stesso sangue, per l’esempio genitoriale pessimo che avete dato, per tutte le cattiverie che avete innalzato solo per invidia e pregiudizio. Ricordate che questo è solo l’inizio di un lungo spu**anamento!”.

Insomma, quello di Gianluca Benincasa è l’ennesimo attacco frontale alla famiglia di Antonella Fiordelisi.