Negli ultimi appuntamenti con Ballando con le Stelle, Rossella Erra prima e Selvaggia Lucarelli poi hanno rivelato di aver visto Lorenzo Tano e Lucrezia Lando mentre si baciavano. Nei giorni scorsi, anche Simona Izzo ha confermato il gossip: “Sì li ho visti anche io, ma non al ristorante come dice Rossella. Io li ho beccati in mezzo alla strada dopo l’ultima puntata di Ballando. Non ho violato la privacy perché si baciavano in pubblico”.

Lorenzo Tano commenta la storia con Lucrezia Lando

Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Lorenzo Tano ha ammesso di aver baciato Lucrezia Lando e ha confessato che porterebbe la sua ragazza a vedere un bel panorama nella sua città, Budapest: “Se porterei Lucrezia in un posto romantico a Budapest dove vivo? Sì, è un posto rialzato dove si vede la città. Se lì scatterebbe qualcosa e farei qualcosa? Potrebbe capitare. Se mi piace? Sì, in realtà perché no?! Se io l’ho già baciata? Sì è successo. Lucrezia è fantastica devo dire. Di lei mi ha colpito la sua sincerità è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, Per me è un respiro d’aria fresca. Se mi piace? Sì”.

Lucrezia ha preferito restare decisamente più vaga: “Se stiamo davvero insieme? Siete troppo curiosi, io sono molto riservata e non rilascerò mai commenti. Lasciamolo dire agli altri che ci hanno visto. Se vi appostate anche voi da qualche parte magari ci beccate. Ne devo fare buon uso di questo ragazzo? Sarà fatto”.