La scorsa domenica, Davide Maggio ha dato la notizia di una presunta rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica dietro le quinte di Ballando con le Stelle, al punto che gli altri presenti li avrebbero divisi.

Durante la puntata di ieri de La Volta Buona, Caterina Balivo si è occupata della vicenda: “Oggi parleremo anche della rissa a Ballando e lo faremo con i protagonisti della trasmissione”. La conduttrice campana ha chiesto a Lorenzo Tano e Rossella Erra qualche informazioni in più sulla presunta rissa: “Voi magari ne sapete qualcosa in più visto che eravate lì sabato. Devo dire che Teo con Caprarica probabilmente ha un po’ esagerato. Tanto che si parla di una rissa dietro le quinte, sì, parlano di una rissa nella sala delle stelle. Mentre in diretta c’era un’altra esibizione c’è stata questa rissa. Una rissa, uno scontro, forse un battibecco”.

Rissa sfiorata a Ballando, le indiscrezioni

Tano ha confermato il duro scontro tra Mammucari e Caprarica, ma ha anche aggiunto di essere scappato via appena ha visto la litigata: “Io sono una persona molto tranquilla e non amo il caos. Ho visto qualcosa e sono andato via, sono proprio uscito, non ho voluto assistere. Ho preso il caffè e me ne sono andato e Lucrezia ha seguito me e che ne siamo andati”.

Rossella Erra invece ha cercato di minimizzare: “Si fanno molte chiacchiere, e direi troppe. Quella non è solo la sala delle stelle, ma è anche una sorta di spogliatoio. Come succede a calcio, nello spogliatoio succedono queste cose. Però deve rimanere tutto lì. Ci sono questi due antagonisti, da un lato Simona e Wanda, dall’altro Teo e Antonio”.