Il confronto a distanza con Perla Vatiero ha fortemente destabilizzato Mirko Brunetti. Nelle ultime ore, il concorrente del Grande Fratello ha parlato in diverse occasioni della sua ex fidanzata, lasciandosi andare a nuove rivelazioni. Il gieffino ha confidato a Vittorio Menozzi di averla addirittura sognata.

Mirko su Perla: "Con lei sono diventato uomo"

“Ho sognato Perla, ho rivissuto il confronto. Poi mi sono sognato che entrava e che continuavamo a parlare qui dentro sui divanetti. Cosa facevamo nel sogno? Parlavamo di noi. Ieri ho pianto e nel sogno ho ripercorso la nostra storia ed eravamo molto tranquilli. Per me lei è vita, ci vogliamo un bene pazzesco. Io sono diventato uomo con lei e lei donna. Insieme abbiamo passato così tante cose e molte non ce le siamo godute. Ieri invece l’ho vista cambiata in meglio così come mi sento maturato anche io adesso. Quando lei ha detto ‘cosa mi ha fatto innamorare di Mirko? Tutto’. Quello è stato bello ed è lì che si è emozionata. […] Lei è donna è bellissima”.

Mirko Brunetti ha anche detto di aver visto Perla Vatiero molto maturata: “Stavo ripensando al confronto con Perla. Per quanto per me ha avuto molto significato quello che ha detto, vitale. Noi ad oggi abbiamo preso quella parte bella l’uno dell’altra. Io a lei cercavo di farle capire che doveva essere più calma e matura e lei è stata così. Lei mi faceva capire di essere più duro e deciso e io sto cercando di esserlo. Per assurdo siamo stati io e lei, così come dovevamo essere. Diciamo che è stata una vittoria. Ora spero che in puntata non ci siano nuove rivelazioni su Greta, che magari l’ha presa male. Mi auguro che non abbia detto nulla di sbagliato”.