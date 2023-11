Selvaggia Lucarelli fa fatica a commentare le esibizioni di Teo Mammucari perché viene costantemente interrotta dal conduttore. Durante la puntata di Ballando con le Stelle di ieri, la tensione è salita così tanto che la giurata non è riuscita a dire la sua sulla performance.

“Mi fai tenerezza”, ha esordito la giurata. A quel punto, Mammucari è sbottato: “A me mi fai tenerezza te oggi. Qui sembri un albero di Natale. E io ti faccio tenerezza? Ma falla finita. Guardate un po’ come è partita. Uno viene qui e si sente dire che fa tenerezza. Io che faccio tenerezza non lo accetto. Devi essere seria, parla del ballo. Tenerezza te la può fare un tuo amico e non io. Io sono venuto qui e mi sono messo in gioco e dovresti essere orgogliosa. Sono qui a ballare, cosa che tu non farai mai. E non posso nemmeno scherzare sul tuo abito?”.

Selvaggia ha cercato di riprendere la parola: “Scusate, ma io posso iniziare un discorso e dire tre parole ed essere interrotta così? Non sono riuscita a dire nulla, lui mi ha investita…”. Ancora una volta, Teo non ha permesso alla Lucarelli di terminare il concetto: “Io investo? Sei tu che investi me. A Domenica In, Mara ha detto che sto esplodendo e tu hai risposto che magari esplodessi. Allora racconta anche queste cose. Siccome hai queste iniziative nei miei confronti, devi stare al tuo posto e parlare con correttezza. Se dicessi io che tu devi esplodere poi partono le denunce e le offese”.

Selvaggia ha dunque deciso di non commentare il ballo di Mammucari: “Non posso parlare. Qui c’è un registro di serietà e di aggressività che non mi permette di parlare. No Milly, non ci sono i presupposti. Io pensavo ci fosse una leggerezza che evidentemente non c’è proprio. Io devo giustificarmi di battute fatte settimane fa a Domenica In? Dover spiegare una battuta ad un comico è deprimente. C’è una tensione e clima che non mi lascia spazio di dire quello che penso”.

La Lucarelli, visibilmente scossa dall’atteggiamento di Mammucari, è rimasta in silenzio e così il concorrente si è scusato: “Ho esagerato, ti chiedo scusa qui pubblicamente. Lo dico davvero scusami perché sono andato oltre”.