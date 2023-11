Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è scoppiata in lacrime dopo il confronto con Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi.

Come ha sottolineato al modello e al bidello calabrese, l’attrice è rimasta profondamente scossa dalle confidenze di Vittorio, con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto, tanto da considerarlo come un figlio. Eppure, Menozzi ha rivelato a Giuseppe - nemico numero uno di Beatrice – che quest’ultima gli avrebbe consigliato di nominare il bidello. Stando a quanto emerso, però, Vittorio avrebbe mentito. La Luzzi, infatti, ha precisato di aver detto “Come mai non hai nominato Giuseppe?”, alla di alcune clip mostrate in puntata in cui Garibaldi sparlava di lei con Anita Olivieri.

In virtù della “pugnalata” alle spalle, Beatrice ha palesato il suo malessere in quanto attaccata da chi reputava suo amico. Parlandone in giardino con Massimiliano Varrese, l’attrice ha spiegato: “Insomma, io ho avuto una brutta emozione, ok? Finita la puntata, finite le nomination, vado da Vittorio, gli chiedo chi ha votato, e lui mi dice Ciro. Quindi gli chiedo ‘Come mai non hai nominato Giuseppe?’. Punto. Cos’è successo? Che ieri pomeriggio vengo a sapere che Giuseppe va in giro per la casa a dire che io sto manipolando Vittorio contro di lui come ho manipolato lui addirittura. Quindi ho dovuto per forza fare un confronto con tutti e spiegare la situazione. Dal confronto con Giuseppe e Vittorio è venuto fuori che Vittorio aveva spiegato male la situazione a Giuseppe, che ne ha approfittato per andare in giro a sparlare. Siamo rimasti d’accordo io e Giuseppe che io non parlo di lui e lui non parla di me, speriamo che sia vero.

Poi sono andata da Mirko e Ciro a spiegare la cosa e loro mi hanno detto ‘Ma Vittorio a che pro è andato da Giuseppe a dire questa cosa? Tra l’altro dicendola male’. Quindi ho richiamato Vittorio, ma ho capito che non mi posso fidare neanche di lui. E’ brutto. Così come fai ad andare avanti? Io ci rimango male perché tutte queste interpretazioni su manipolazioni e cose… Mi sento come quanto mi attaccavi. Io sono infantile dal punto di vista affettivo”.

Poi, Beatrice è scoppiata in lacrime e abbracciando Massimiliano ha concluso: “Il fatto che non ci si può affezionare è triste. Qui non ce la si fa senza affetto, come ca**o fai. Non è una questione di riceverlo, è che qua ricevi bastonate”.