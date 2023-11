Marco Maddaloni e Sara Ricci nuovi concorrenti del Grande Fratello. Ad annunciarlo è Davide Maggio. Dopo le vittorie a Pechino Express e all’Isola dei Famosi, il judoka entrerà nella Casa più spiata d’Italia. Da stasera, l’atleta campano, classe 1984, sarà a tutti gli effetti un concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini. Con lui, entrerà in casa anche l’attrice, collega di Beatrice Luzzi ai tempi di Vivere.

Alcune ore fa, Marco Maddaloni ha scritto un messaggio sui social, dove annunciava tra le righe la sua partecipazione al reality:“Ho tenuto custodito questo video per più di 4 anni. Avrei sempre voluto condividerlo con voi, ma, puntualmente, quando stavo per farlo, tornavo sui miei passi e pensavo che non fosse ancora il momento giusto. Ecco, oggi sono sicuro che lo è. Oggi è il momento giusto. Amo qualsiasi tipo di sfida. E amo fare tv. Mi ritengo molto fortunato a poter lavorare in quella scatola magica e non lo paragono manco minimamente ai lavori più faticosi e soprattutto rischiosi a cui sono anche abituato. Ma quando mi viene ancora chiesto quale sia stata la cosa più difficile dell’isola… senza pensarci rispondo subito “la mancanza dei miei figli!” Ci sono stati giorni in cui mi è davvero mancato il respiro! Oggi è il momento giusto per questo video. Un pezzo del mio cuore, dal primo secondo, fino alla fine“

Sara Ricci è invece del tutto estranea al mondo del reality. Classe 1968, l’attrice è stata nel cast di diversi titoli cult della televisione italiana: oltre a Vivere, che le ha dato popolarità grazie al ruolo di Adriana Gherardi, nel suo curriculum ci sono anche Un Posto al Sole, Il Maresciallo Rocca, Don Matteo e Il Paradiso delle Signore.