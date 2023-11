Continua ad allungarsi l’elenco di scivoloni di cui si è resa protagonista Anita Olivieri in oltre due mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello.

Tutti gli scivoloni di Anita Olivieri

Ma procediamo con ordine. Su X (ex Twitter), gli utenti l’hanno criticata quando dopo aver vinto una competizione, avrebbe utilizzato un termine omofobo ("fro*i"). Poi, prima dell’inizio di una puntata del GF di alcune settimane fa, Anita ha dato della “stron*a e pu**ana” a Beatrice Luzzi, solo perché quest’ultima aveva occupato sul divano il posto che abitualmente occupava lei. A far finire nella bufera la concorrente anche un suo presunto flirt con uno degli autori del reality show.

Durante la puntata dello scorso giovedì, Anita Olivieri è risultata la preferita del pubblico insieme a Beatrice Luzzi. Un esito, quello del televoto, che ha lasciato senza parole i telespettatori, soprattutto perché, a giudicare da quello che si legge sui social, la bionda manager romana è di fatto la concorrente più “odiata” di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Al termine della diretta, Anita ha mostrato stupore per ciò che è avvenuto (o meglio, che non è avvenuto) durante la puntata. “Credevo mi avessero ammonita per tutti gli inciampi che ho preso. Come minimo sono espulsa”, ha confessato la gieffina. Anche Ciro Petrone ha detto che credeva che Anita venisse squalificata per via di alcune bestemmie pronunciate alcuni giorni. “Ho detto: ‘Vuoi vedere un’espulsione? Per il fatto della… io quello ho pensato”, le parole dell’attore napoletano che alludevano proprio all’imprecazione della Olivieri. E invece no, Anita è riuscita a salvarsi un’altra volta, circostanza che ha scatenato la reazione furiosa degli utenti.

Anita Olivieri di nuovo nella bufera

Nelle ultime ore, l’elenco degli scivoloni della bionda manager romana si è allungato. Parlando con alcuni inquilini, Anita ha detto: “Io ho mio cugino poverino che è nato prematuro. Ce le ha tutte: dislessico, disgrafico e discalculia… Lo prendiamo un sacco in giro, lo massacriamo”. Le parole della gieffina hanno scatenato nuovamente l’indignazione del web che sta chiedendo, per l’ennesima volta, provvedimenti nei suoi confronti.