L’ingresso di Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, e il conseguente triangolo amoroso che la vede coinvolta con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, rappresenta senza dubbio (fatta eccezione per l’egemonia di Beatrice Luzzi) la dinamica più interessante di questa edizione.

Al termine della scorsa puntata ci sono state delle rivelazioni sulla nuova concorrente. Un gieffino in particolare intendere di essere rimasto tutt’altro che indifferenti al fascino dell’ex volto di Temptation Island. “Lei è davvero molto bella – ha detto Giuseppe Garibaldi -. Ora la stresso, sì adesso vado. Mi picchia Mirko? Ma che c’entra, che me ne frega, è la ex, mica stanno più insieme. A lei ho già detto che se avrò dei comportamenti che la infastidiscono deve dirmelo. Per quanto riguarda Mirko invece non ci sono problemi, lui non ci sta insieme e ha un’altra ragazza. Dai impari una cosa e ne sbagli altri io non so più osa fare e come farti capire tutto”.

Ma, nonostante Anita Olivieri abbia messo in guardia il bidello calabrese (“Stai buono e non dire queste cavolate. Tu capisci una cosa e poi ne sbagli un’altra. Smettila, tu sei proprio fuori! Mirko ti picchia. Guarda che è la sua ex e sono stati insieme cinque anni”), quest’ultimo non sembra aver recepito l’input della bionda manager romana. In questi giorni, infatti, non sono mancati gli sguardi che Garibaldi ha rivolto verso Perla e, questa mattina, ha addirittura deciso di portarle la colazione a letto. Un gesto che non è passato inosservato al popolo social, che lo ha interpretato come una forma di provocazione nei confronti di Mirko. Sarà così o si è trattato semplicemente di un gesto cortese?