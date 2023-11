Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, la tensione tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli è salita fino al livello di guardia, tanto che il conduttore, alla fine, ha chiesto scusa alla giurata.

Le scuse di Mammucari non sono piaciute a Selvaggia

Scuse che, però, non sono affatto piaciute alla Lucarelli, come spiegato il giorno successivo a Da noi a ruota libera: “È il suo ego ad avermi chiesto scusa, non è stato Teo. Per lui conta solo una cosa: l’applauso del pubblico, il consenso del pubblico. Lui si sente rassicurato solo da quello nella vita. Ha capito che a un certo punto ieri sera ha sbagliato. Ma non ha sbagliato con me, ma col pubblico. Non ha avuto l’approvazione del pubblico. Di me non gliene può fregare di meno! Questo te lo garantisco! Lì ha capito che l’unico escamotage per tornare a essere simpatico era chiedermi scusa, ma lo ha fatto proprio contro voglia. Erano scuse con la testa non col cuore. Non a caso oggi da Mara mi ha attaccato per venti minuti”.

E ancora: “Lui è partito in televisione con un programma che credo sia indicativo: c’era una donna sotto la scrivania in una teca di plastica ed era Flavia Vento. Il mondo nel frattempo è andato avanti, lui è rimasto dietro quella scrivania. Dovrebbe accettare l’idea che una donna oggi possa avere un confronto paritario o anzi sia giudice che gli giudica il ballo. Io ero felicissima che ci fosse Teo Mammucari nel cast. La presenza di Teo l’ho vissuta bene, ma credo che non ci sia stata reciprocità. L’avevamo inquadrato in un modo, ma sta andando in un’altra direzione. Il suo problema è che non accetta il fatto di essere un concorrente. […] Se tu fai una battuta a Mammucari esplode il suo livore, mi ha rinfacciato cose che ho dette mesi fa”.