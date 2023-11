Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato dei casi di cronaca rosa più chiacchierati del momento, facendo anche delle previsioni.

Secondo il conduttore del Grande Fratello, Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, almeno per adesso, non torneranno insieme, così come Ilary Blasi e Francesco Totti. Ma per la showgirl e l’ex calciatore, secondo Alfonso, non c’è alcuna speranza nemmeno per il futuro. Possibile matrimonio, invece, per Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni.

Le "previsioni" di Alfonso Signorini

“Giambruno? Era mio redattore a Kalispera. Identico a come è oggi. Un bauscia, diciamo qui, un ganassa, un guascone. In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto. Previsioni su lui e la Meloni e un possibile ritorno? Adesso no, poi però chissà.

Con chi sto nella storia tra Ilary e Totti? A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile.

Se è vero che Belen Rodriguez si sposerà? Lei è loca quindi potrebbe farlo davvero. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso”.