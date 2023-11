Era solo il 18 novembre quando Oriana Marzoli aveva annunciato in un video su TikTok di essere tornata con Daniele Dal Moro dopo l’ennesima rottura. “Da due giorni, o forse uno, non lo so, ho un altro viso, sono più tranquilla, rilassata e anche se non volevo dirlo ancora si sa bene il motivo, Dani io lo amo e in realtà io non riesco a stare senza di lui, come lui non riesce a stare senza di me, quindi anche se siamo due scemi in realtà deve essere così. Grazie sempre per il vostro sostegno, il vostro supporto. Siamo tornati insieme!”.

Ebbene, a distanza di nove giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso una storia su Instagram, ha annunciato (di nuovo) che la turbolenta relazione tra lui e la modella di origini venezuelane è finita.

Daniele Dal Moro annuncia la rottura con Oriana Marzoli

“Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Poco dopo, è arrivato anche il comunicato di Oriana: “E’ finita, ragazzi. Non sono una che dà spiegazioni a nessuno, ma parlo per tutti e due. Ci sono tanti motivi, ma nessuno è per mancanza di sentimento/amore. Quello c’è e pure tanto, ma purtroppo non è tutto come uno vorrebbe. Quindi chiedo o chiediamo solo rispetto. Grazie sempre”.

E’ veramente finita tra Oriana e Daniele, oppure, come accaduto nel corso di questi mesi, i due faranno la pace e torneranno ad essere una coppia?