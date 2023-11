Perla Vatiero ha confessato a Beatrice Luzzi che la sua intenzione non è quella di riavvicinarsi a Mirko Brunetti.

Nella Casa del Grande Fratello, l’attrice ha dato un consiglio alla coinquilina: “Sta qua, spingi, in tutti i sensi. Spingi, in tutti i versi. Ti vedo giustamente trattenuta… Lo so che è il tuo carattere, però ce l’hai. Non ha più tempo per smaltire, ormai hai smaltito. Adesso devi rilanciare, capito? Vediamo che sai fare”. Perla ha ammesso di non essere “una che si lascia andare molto facilmente, poi dipende… Non voglio fare guai, basta”.

A quel punto, la Luzzi le ha chiesto: “Ti vuoi distrarre o lo vuoi riconquistare?”. La risposta di Perla ha spiazzato i telespettatori, soprattutto in virtù dell’evidente vicinanza a Mirko delle ultime ore: “Io mi voglio distrarre. Io mi sono già esclusa”. Quindi, Beatrice ha sottolineato che “non è una questione di uomini ma di te, puoi essere te a 360 gradi senza puntare nessun uomo”. Ma ha messo in guardia la Vatiero: “Giuseppe non lo devi toccare, Vittorio neanche”.

“Non voglio nessuno, non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è me stessa. So quello che voglio, so delle cose che devo superare. Anche il fatto di subentrare in una situazione di adattamento e di crescita… Comunque ho a che fare con una ragazza di 25 anni, poi con te che sei una donna. Con te parlo in un modo, ma con una ragazza con un altro approccio…”.