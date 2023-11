Nella puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 27 novembre, Alfonso Signorini ha dedicato un lungo blocco all’altalenante rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, soprattutto alla luce dell’inserimento di Vittorio Menozzi.

Nella scorsa puntata, l'attrice ha usato parole durissime per descrivere il bidello calabrese, dicendo addirittura di avere paura di lui, di volersi tenere lontano, perché non reputava Giuseppe la persona adatta a lei. Poi l'arrivo di un aereo da parte dei fan della coppia, che non appoggiano più questo legame. Successivamente, la festa di sabato sera, un ballo che ha fatto avvicinare di nuovo i due concorrenti. Lui, poi, le ha dichiarato di voler stare con lei, di nutrire desiderio e interesse per lei.

"Chi è per te Beatrice?", chiede il conduttore a Garibaldi, il quale risponde: "Un inquilina della Casa". Una nuova clip viene mostrata, il ballo durante la festa della Taranta. Beatrice avvinghiata a Giuseppe, avvicinata, passionale, ma in diretta continua a ribadire di non volere il bidello e di voler tenere le distanze. Lei afferma di aver ballato con altri e spiega: "Il sentimento è passato". "Non puoi dire che non ci sia attrazione tra te e Giuseppe", afferma Signorini, che puntuale introduce un nuovo fattore che ha sparigliato le carte: Vittorio. Beatrice avrebbe chiarito a Giuseppe - sempre durante il sabato sera - di fare qualcosa, di darsi una mossa, altrimenti lei passerà a un altro, indicando l'ingegnere. Una mossa poco apprezzata dal ragazzo.

L'attrice, in Confessionale, ha specificato di trovare Vittorio molto adulto, maturo, più di Garibaldi. Di avere un'attrazione molto sentita, un'attrazione che sembra essere ricambiata dall'ingegnere, tra l'altro amico di Giuseppe. Giorno dopo giorno, tra i due gli incontri sono diventati sempre più intimi e frequenti, dai balli ai letti. Giuseppe afferma in diretta: "Tu sei un jolly, se non ti muovi userò il secondo". Questa frase sarebbe stata detta da Beatrice, la quale si difende affermando che il bidello è falso e bugiardo, anzi azzittendolo. Il concorrente riporta anche altri casi in cui la coinquilina avrebbe chiarito di utilizzare lui o Vittorio. Il modello difende l'attrice e accusa l'amico, chiedendosi i motivi che si nascondono dietro le illazioni di Giuseppe: perché pensare queste cose della donna e poi affermare di provare dei sentimenti per lui? Il ragazzo risponde di aver provato ad andare oltre, ma si ritrova sempre tramortito da questo rapporto.

Una risposta definitiva non viene trovata, Ciro Petrone, dallo studio, specifica che la persona più furba della Casa è Vittorio, che si insinua fra i rapporti, si intromette e spesso causa più problemi che soluzioni. Il concorrente dichiara di non avvinarsi alle persone per interesse sentimentale, ma perché invogliato a creare un legame.