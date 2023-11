Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, lunedì 27 novembre, è stata trasmessa una clip nella quale Beatrice Luzzi parlava della storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero: “Lui può puntare molto alto, lei più di tanto oggettivamente no, facendo un’analisi cinica. Lui è un ‘buon partito’”.

Non avendo compreso le critiche ricevute da Beatrice, al termine della diretta Perla decide di confrontarsi con la donna per chiedere spiegazioni. La ragazza spiega che, non conoscendosi ancora bene, non si sarebbe mai aspettata di ascoltare spiacevoli commenti sulla sua persona. Risentita, infatti, le dice: “Hai dato un giudizio affrettato” e, stranita dalla sua tanta convinzione, aggiunge: “Un conto è dare un'opinione leggera e una è dare un'opinione definita”.

Beatrice dice di aver detto quelle parole non per offenderla ma solo perché convinta del fatto che lei si fosse fatta scappare un ragazzo pacato, bello e intelligente. Dispiaciuta per il fraintendimento, però, esclama: “Scusami, io non volevo dire buon partito a livello economico” e, pronta a spronarla, spiega: “Trovare un uomo così è difficile, non troverai di meglio rispetto a lui”.

Ripensando alle dure parole ascoltate, Perla ribadisce di esserci rimasta male soprattutto perché si è sentita sminuire: “È stato sgradevole". Pronta a chiarirle le idee, inoltre, approfitta del momento per spiegarle i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi da Mirko. “Lui mi ha fatta crescere e maturare” afferma, ma ammette di aver chiuso la storia in quanto - dopo tanta sofferenza - a un certo punto della sua vita ha capito che avrebbe dovuto mettere al primo posto la sua serenità e la sua felicità.