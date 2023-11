Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi continua a essere argomento di conversazione all'interno della Casa del Grande Fratello e non solo. Nel corso della puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco proprio all’intesa nata negli ultimi giorni tra l’attrice e il modello.

Dispiaciuto per la situazione e per le numerose Nomination ricevute, al termine della diretta Vittorio decide di confidarsi con Mirko Brunetti. Spiega di non aver apprezzato le insinuazioni fatte dai suoi compagni sul suo avvicinamento a Beatrice e, pronto a chiarire, esordisce dicendo: “A me interessa solo dell'opinione di Giuseppe”, spiegando così che, essendo amico del bidello calabrese, ha sempre cercato di essere corretto con lui per evitare determinati fraintendimenti, ma a quanto pare questa cosa non è stata compresa dal gruppo.

Avendo assistito attentamente alla conversazione avvenuta durante la diretta, Mirko decide di dire la sua per aiutarlo a riflettere. L'imprenditore confida di non aver apprezzato un suo intervento in quanto, reputandosi amico di Giuseppe, anziché difenderlo, ha deciso di schierarsi dalla parte di Beatrice: “Tu sei andato contro lui in diretta”, esclama. Pronto ad aiutarlo a risolvere la situazione, però, lo invita sia a parlare con il ragazzo per chiarire la questione ed evitare di rovinare il loro rapporto, ma anche a confrontarsi con l'attrice per evitare che possa fraintendere il loro legame. “Giuseppe non ce l'ha con te. Devi essere chiaro sia con Beatrice che con Giuseppe”.

Vittorio confessa di aver sbagliato a riportare a Giuseppe la questione legata alle Nomination in quanto, anziché riunire la coppia, ha portato i due verso un allontanamento definitivo e per questo ne è ancora molto pentito. A proposito di Beatrice, invece, dice di essersi avvicinato a lei senza alcun secondo fine, ma spiega di averlo fatto solo perché certo del fatto che potrebbe aiutarlo a crescere e a migliorare: “Da lei voglio imparare determinate cose, con lei ho lo stesso rapporto che ho con Sara”. conclude, convinto di non voler andare oltre.