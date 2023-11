Durante la puntata del Grande Fratello del 27 novembre, prima di conoscere il verdetto del televoto per l’eliminazione, Angelica Baraldi ha potuto nuovamente incontrare il suo fidanzato Riccardo Romagnoli. Quest’ultimo è entrato nella Casa per farle una sorpresa e per dichiarare a lei e a tutti il suo amore, come non era riuscito a fare durante la prima visita nel reality.

Angelica sulla vicinanza con Mirko

Specialmente nell'ultima settimana, Angelica si è trovata diverse volte in mezzo a Mirko Brunetti e alla ex Perla Vatiero, tanto che sui social in molti hanno commentato negativamente la situazione. In particolare, la ragazza si è avvicinata al coinquilino con grattini, massaggi e senza perdere mai l'occasione per stargli accanto. "Fossi il tuo fidanzato, questa complicità comincerebbe a darmi fastidio", ha detto Alfonso Signorini alla concorrente. Ma lei ha voluto ribadire la sua posizione ancora una volta: “L'ultima volta che è venuto qua mi ha rassicurata tanto, mi ha detto che vede che i rapporti con Mirko sono di amicizia e questo è rimasto. Da quanto è entrata Perla, siamo io, Mirko e lei. Mi piacerebbe tanto vederli insieme. L'ho sempre dichiarato che con lui c'era molta affinità in termini di amicizia, non è che quando Riccardo è venuto qua io sono esplosa, c'è sempre stato tutto ciò, si limita a quello”.

Angelica ha poi riabbracciato Riccardo che, questa volta, l'ha subito baciata dopo le critiche ricevute la scorsa volta. Il ragazzo ha colto l'occasione per ribadirle il suo pensiero, spiegando di non essere in alcun modo geloso di Mirko, anzi, contento che lei abbia trovato in lui una figura quasi fraterna: “Io ti ho detto delle cose ma non intendevo in questa sfumatura, intendevo che avresti dovuto raccontarti perché hai tanto di più. Non sono usciti alcuni aspetti del tuo carattere e un po’ mi dispiace che la gente non ha potuto giudicarti per quello che sei. Non vedo malizia, so che lo fai per farlo con il bene, ti manca una figura quella di un fratello che ti voglia bene e l'hai trovato in lui”.

Riccardo sul massaggio di Mirko ad Angelica: "Hai commesso un'ingenuità"

Riccardo ha poi puntato i riflettori su alcuni episodi in particolare, come i massaggi e i grattini a letto tra i due, spiegando ancora una volta di non essere infastidito, anche se ha precisato: “Il massaggio e alcuni aspetti possono essere giudicati male, non da me, ma ti ricordo che milioni di persone ci guardano. È ingenuità la tua, ma da alcuni sei stata giudicata non benissimo, anche all'interno della Casa. Sono 70 giorni che sento cose e leggo commenti. Ci si può voler bene anche evitando i massaggi”.

I due si sono poi sciolti in un abbraccio e in diversi baci e Riccardo ha confessato per prima volta ad Angelica di amarla: "Ti amo, senza di te non riesco a stare". Lei, stupita, ha ricambiato questa dichiarazione d'amore che attendeva da tempo.