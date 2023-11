Il clima si fa sempre più teso tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello. Un commento poco gradito fa alterare l’attrice che si scaglia contro il bidello calabrese, reo di averle detto di non aver lavato i piatti.

La reazione di Beatrice è forte. "Sei squallido", gli urla. Non ha gradito che l'abbia accusata di non essersi dedicata alla pulizia della cucina. A pranzo, a quanto dice, i piatti li ha lavati eccome, non ha avuto solamente il tempo di sciacquare le teglie perché impegnata in un'altra attività.

L'attrice mette in mezzo anche Anita Olivieri, dicendo che anche la sua amica è squallida come lui. La conversazione prosegue in cucina, tra frecciatine reciproche. "Sorridere alla vita!", esclama Giuseppe. Beatrice, tra sé, risponde: "Lo dice lui, la tristezza fatta a persona".

Mentre il bidello sembra divertito, la Luzzi si dimostra rancorosa. Non ne può più né di lui, né di Anita, che fin dall'inizio non fa altro che dirle cattiverie. Giuseppe abbandona il campo e va in sauna, mentre l'attrice prosegue con la pulizia di piatti e stoviglie. Tra i due non scorre buon sangue e anche una piccola miccia può generare un'esplosione simile.