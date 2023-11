Nella Casa del Grande Fratello, prosegue l’avvicinamento tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La scorsa domenica, alla concorrente campana è toccato l’obbligo di dormire nello stesso letto con l’ex fidanzato, e ieri sera i due gieffini hanno dovuto rispettare l’obbligo.

Dopo aver parlato del loro passato arrivando anche a discutere (per poi chiarire tra baci e abbracci), Perla e Mirko all’una e mezzo di notte si sono messi a letto. Dopo i primi minuti di imbarazzo, i due hanno iniziato a ridere e a scherzare, ma quando si sono coperti con le lenzuola per parlare, la regia ha staccato la diretta, che chiude ogni notte alle 2.

Per il momento non sappiamo quello che la Vatiero e Brunetti si sono sotto le lenzuola, mentre conosciamo bene quello che lei gli ha detto poche ore prima di andare in camera: “Tu hai detto delle cose sbagliate anche nell’altro programma. Poi anche qui, se succedono delle situazioni che mi feriscono poi comunque ti vedo giù e vengo io da te per supportarti. Sì certo, vengo io da te come tu da me. Siamo il porto sicuro l’uno dell’altro. So tutto stai tranquillo, io sto bene e mi fido. Sono d’accordo nel viverci tutto con maggiore leggerezza. No, non ci serve la rabbia per il passato”.