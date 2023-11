La temperatura si fa bollente nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera, mentre Letizia Petris era nella vasca e Paolo Masella era lì accanto a lei per stirarle un po’ i muscoli e aiutarla nel rilassamento, anche Perla Vatiero ha preso esempio.

La gieffina si è sdraiata in uno dei pouf presenti e si è fatta fare un massaggio da Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese, da quando l’ex di Mirko Brunetti è entrata nella Casa, ha spesso fatto dei gesti nei suoi confronti, spiegando che non le sarebbe poi così indifferente. Ma chiaramente c’è l’ostacolo Mirko, diviso tra l’ex Perla e Greta Rossetti, che sabato 2 dicembre farà il suo ingresso nel programma.

Garibaldi ha colto l’occasione al volo e ha fatto un massaggio alla coinquilina, forse con l’intenzione di far ingelosire Beatrice Luzzi da una parte e Mirko Brunetti dall’altra? Non è di certo da escludere…

In un altro video si vede tra l’altro Letizia Petris stuzzicare Mirko Brunetti e chiedergli se può andare lì per massaggiare i piedi. Il ragazzo, che guardava fisso proprio il punto in cui Letizia e Perla si trovavano ha affermato di non voler arrecare disturbo. Al contempo, però, sembra non riuscire proprio a togliere gli occhi di dosso alla sua ex fidanzata. L’attento pubblico del Grande Fratello ha notato un velo di gelosia in Mirko.