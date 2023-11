Nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello, ad abbandonare la Casa è stata Angelica Baraldi. Prima di uscire, la gieffina ha incontrato nuovamente il suo fidanzato Riccardo Romagnoli, che per la prima volta è riuscito a dirle “Ti amo” e di non poter stare senza di lei.

Intervenuto ai microfoni di Comingsoon.it, Riccardo ha parlato dell'avventura della sua fidanzata nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Avrei preferito che restasse dentro per riuscire a raccontarsi meglio e per dare la possibilità ai telespettatori di comprenderla un po' di più nel profondo. Non nego che l'ingresso di Greta Rossetti avrebbe potuto creare delle sofferenze aggiuntive e delle dinamiche poco piacevoli che probabilmente è meglio viverle da casa piuttosto che dentro al Grande Fratello”.

Nell’ultimo periodo, Angelica si è molto avvicinata a Mirko Brunetti, e alla domanda se questa circostanza abbia influenzato il pubblico nella scelta di eliminare la fidanzata, Riccardo ha risposto: “Non credo, ha solo peccato di ingenuità in un paio di situazioni tipo con Beatrice quando le ha chiesto di cambiare letto per dormire con Perla...si è un po' prestata il fianco alla nomination ma non credo che sia stato legato al rapporto con Mirko. Dentro la casa credo fosse abbastanza chiaro che ci fosse solo una sana amicizia e la ricerca di un bene fraterno, niente di più. Angelica è uscita con l'1% in meno rispetto a Rosy, possiamo guardare il bicchiere mezzo pieno".

E su Greta Rossetti: "Penso ci sia stato un accanimento social da parte di Greta su tutta la situazione, ma vedendo poi gli sviluppi successivi, posso capire il suo stato d’animo del momento e in un certo verso comprenderla. Non critico nessuno, ma non condivido i modi e le parole usate, perché sono convinto che Angelica non abbia fatto niente di sbagliato e non ho trovato piacevoli e rispettose le parole di Greta durante il loro confronto. Mi è dispiaciuto molto assistere a quel momento senza poter intervenire o poter difenderla, più che altro perché ho visto tutto in diretta a pochi centimetri da loro e mi sono veramente sentito impotente di fronte all’andamento della situazione. Credo che avrebbe dovuto prendersela di più con Mirko, piuttosto che con Angelica dato che se veramente credi che ci sia qualcosa di sbagliato il primo con cui chiarire dovrebbe essere la persona con cui hai il legame e non con una sconosciuta e se il tuo fidanzato si comporta in un certo modo non devi per forza offendere gli altri. Sulla partecipazione a Temptation Island, ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma ci vuole onestà intellettuale nei giudizi”.

Infine, Riccardo Romangoli ha svelato chi secondo lui è stato il concorrente più sincero e quello più scorretto con Angelica: “Ti direi Perla perché è sempre stata positiva, ha capito le vere intenzioni di Angelica. Ora lei mi ha raccontato che era suo interesse avere Angelica vicino per non restare sola con Mirko e la stessa cosa Mirko la chiedeva ad Angelica per avere entrambi una barriera protettiva per i primi momenti della loro convivenza. Perla è sempre stata sincera e trasparente. Ha scritto una lettera ad Angelica davvero toccante e si è dimostrata come un'amica vera anche dopo poco tempo. Il meno corretto? Direi Massimiliano perché ha avuto delle fasi di gioco chiare e definite. Tutta la storia con Heidi in cui non è uscito molto bene e quella con Beatrice mi sembrava fosse il frontman di una ribellione che non esisteva e dopo si è tolto da questa situazione da solo. Ha attaccato il gruppo solamente perché non era più tra i preferiti Credo che abbia lavorato tanto di strategia ma è un gioco, un reality, fa parte del contesto. Nei confronti di Angelica e di altri concorrenti non si è sempre comportato bene”.