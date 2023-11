Rebecca Staffelli è stata ospite di Sophie Codegoni a Casa Chi. L’erede di Giulia Salemi ha commentato la vicenda che vede protagonisti Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Secondo l’esperta dei social del Grande Fratello, l’imminente ingresso dell’ex tentatrice nella Casa potrebbe “cambiare tutto”.

“Secondo me entrerà molto agguerrita, credo abbia tanta voglia di raccontarsi, anche perché l’esperienza del Grande Fratello parte proprio da questo, a prescindere dal triangolo. Credo abbia tanta voglia di far conoscere chi è veramente, per ora l’abbiamo conosciuta solo come fidanzata di Mirko. Ci sono fazioni, persone che sostengono Greta, altre che vorrebbero di nuovo insieme Perla e Mirko. Secondo me, l’ingresso di Greta nella Casa aprirà uno scenario nuovo e imprevedibile, e non vedo l’ora di vedere la faccia di Mirko. Potrebbe cambiare tutto”.

Rebecca ha anche previsto un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko: “Credo che ci riproveranno. Non so se accadrà dentro la Casa, ma sono ancora innamorati”.