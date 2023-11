Nelle ultime ore, Mirko Brunetti è finito nella bufera per via di alcune allusioni su un coinquilino della Casa del Grande Fratello.

L'allusione su Vittorio Menozzi

L’ex fidanzato di Perla Vatiero e Marco Maddaloni si sono recati in giardino abbracciati sotto un’unica coperta e il judoka campano ha detto: “Non è che adesso ti appoggi da dietro”. Mirko ha ben pensato di “rilanciare” con delle allusioni su un altro concorrente: “Macché, mica sono Vittorio”.

In realtà, Mirko aveva già fatto uscite simili sul modello, in particolare a pochi giorni dal suo ingresso, quando a tavola ha detto: “A dire il vero il primo che ci ha provato qua dentro con me è stato un uomo, Vittorio. Con me ci ha provato! Eh sì! Il letto, la sauna… Mi ha messo il costume bagnato sul letto, nel posto mio!”. In quell’occasione, però, Vittorio era presente e si è messo a ridere, motivo per cui tutti l’abbiamo presa semplicemente come una battuta.

I commenti contro Mirko Brunetti

Sui social si è scatenata una vera e propria rivolta. Gli utenti hanno palesato tutta la loro indignazioni per le parole di Mirko. “Avete fatto un caso di stato per il ‘lesbica’ di Beatrice su Letizia (che aveva detto di essere stata con una donna), ora pretendo che queste battute di m***a vengano mostrate sabato. Due ratti”. “Meriterebbe l’espulsione perché è una cosa brutta e omofoba”. “Voglio proprio vedere se questo lo faranno vedere come hanno mostrato il lesbica di Bea nonostante lei non abbia fatto outing”.