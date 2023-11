Circa un anno fa, Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi hanno annunciato la fine della loro relazione dopo quindici anni d’amore. In quell’occasione, l’ex vippona né parlo a Verissimo.

“È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. Sono contenta che siamo riusciti a chiudere con armonia, dignità e affetto, senza livori, senza rancori. All’inizio ti senti persa e smarrita, poi assapori un gusto nuovo. La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. Da qualche anno ho un legame stretto con Anna Pettinelli, donna determinata, indipendente, forte. E poi Milena Miconi, Matilde Brandi, Manila Nazzaro.

Il fatto è che sembra sempre che senza un uomo si sia incomplete. Io credo che noi ci bastiamo eccome. Un uomo deve essere quel valore aggiunto che, se ci fa brillare, ci fa stare meglio. Se invece deve toglierci energie, meglio lasciar stare. Sono sempre stata una donna autonoma, libera e indipendente, ma tante volte viviamo di retaggi. Sentiamo che senza un uomo accanto ci manca qualcosa, è ciò che ci hanno inculcato da piccole. La storia del principe azzurro che ti salva. Certo, può succedere, ma tante volte anche senza il principe azzurro ci salviamo da sole. L’amore? Come ho detto sono single, al momento non ci penso e non lo cerco, poi magari arriva”.

Nuovo amore per Stefania Orlando

L’amore sembra essere nuovamente arrivato. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la showgirl avrebbe una relazione con un imprenditore romano: “Stefania Orlando nuovamente in love. Nuovo amore per la showgirl, che dopo la rottura con l’ex marito Simone Gianlorenzi, ha trovato un nuovo compagno. Si tratta di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. L’amore è nato un mese fa e oggi la coppia lo vive alla luce del sole”.