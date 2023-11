Il triangolo amoroso formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti continua ad appassionare i telespettatori del Grande Fratello. La puntata in onda ieri sera, lunedì 27 novembre, ha ottenuto notevoli picchi d’ascolto, circostanza che potrebbe indurre gli autori ad aggiungere nuovi elementi alla storia.

Sabato 2 dicembre, Greta farà il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ma non è escludere, nelle prossime settimane, un altro ingresso. Quale? Quello di Luca Vetrone, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, con il quale si mormora che Perla abbia avuto un flirt.

Cos'ha detto Perla Vatiero di Luca Petrone

“Ci siamo visti in gruppo, in amicizia, senza che sia successo mai niente – ha detto la Vatiero -. Ci siamo sentiti, ma sono quelle conoscenze che possono anche finire in amicizia. Poi, sicuramente è un bel ragazzo, nel senso a me è sempre piaciuto esteticamente. Anzi, è un bellissimo ragazzo, si può dire che è il mio prototipo di ragazzo esteticamente. Ci scherzavo anche con Mirko dicendo che era il mio prototipo quando lui andrò lì… (a L’Isola dei Famosi, ndr). Però fondamentalmente io non riuscivo a sbloccarmi e lasciarmi andare. Avevo appena finito una relazione, non ero spensierata, non sono quel tipo di persona”.

Nelle ultime ore, un’indiscrezione vorrebbe proprio Luca Vetrone come nuovo concorrente del Grande Fratello. Il rumor è arrivato a Deianira Marzano: “Ciao Deia, si vocifera anche dell’entrata di Luca Petrone. Lui ieri ha messo una storia dove dice che lo vedremo presto, forse a Roma?”.