La ventiduesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri, lunedì 27 settembre, è stata caratterizzata dal triangolo formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Quest’ultima, dopo aver constatato della ritrovata complicità tra i due ex fidanzati, ha deciso di archiviare la relazione con il 26enne rietino e di farlo in diretta.

Al termine della puntata, Mirko si è sfogato con Vittorio Menozzi e, in seguito, è tornato a parlare del rapporto con l’ormai ex fidanzata con Marco Maddaloni. Parlando con il judoka, infatti, Brunetti ha ricordato l’episodio in cui la scorsa estate aveva preso un volo per Cagliari solo per poter chiarire con Greta dopo le incomprensioni della Milano Fashion Week. Ma anche in questo caso aveva trovato un muro da parte dell’ex tentatrice.

“Quando sono entrato qua noi stavamo in pausa. Lei era a Cagliari per lavoro con la sorella e io alle 7 di sera finisco in palestra, mi parte la brocca, vado a Roma e prendo un aereo e parto per Cagliari soltanto per farle capire che volevo lei, punto. Lei pensava che dopo quel fatto della Fashion Week che ti hanno raccontato chissà cosa era successo. Non si può mai finire una relazione per una cosa simile, ci passo sopra, prendo un volo, arrivo a Cagliari e trovo un muro. Lei non mi voleva vedere, io sono arrivato alle 11 e mezza di sera e alle sei di mattina sono ripartito”.

Poi, parlando di ciò che è accaduto in puntata, Mirko ha aggiunto: “Dice che fino a tre giorni fa mi ha difeso e poi vieni qui e mi lasci in diretta nazionale, perché fondamentalmente mi hai lasciato tu, no? Ma poi per cosa? Perché qua dentro chi mi conosce dal primo giorno cambia subito idea, fuori non lo so, ma non mi interessa… Da fuori è tutto facile, tu arrivi e lasci… Lei non ha mai lottato, già al primo tentennamento mi aveva lasciato ai tempi, al secondo mi lasci di nuovo in diretta.

Io sono sicuro che lei si era fatta un’idea di me, e poi con il passare del tempo ha capito che vuole altro, e quindi non sapeva come uscirne. Io continuo a fare quello che ho fatto fino ad ora perché mi fa stare bene, so quello che ho fatto e quello che non ho fatto, ho ritrovato una parte di me più spensierata”.

In merito, invece, al rapporto con Perla, Mirko ha detto: “In questo momento con lei ho parlato del passato, abbiamo rimuginato, ma non ho mai pensato al presente né al futuro”.