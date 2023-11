Sonia Bruganelli è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, programma radiofonico in onda su Radio Cusano Campus. Oltre ad aver parlato di Ciao Darwin, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto chiarezza anche in merito al suo rapporto con Antonino Spinalbese.

“Si, lo so, ci chiamano ‘gli spinelli‘, fa molto ridere. È diventato un carissimo amico, stiamo collaborando a livello lavorativo, ho incontrato lui e sua figlia Luna Marì, dolcissima. Lui mi piace come ragazzo, come persona. Uno dei pochi uomini con cui non riesco mai a pagare, anche quando si esce in gruppo, è molto gentile. È un bravissimo ragazzo, ma non smentiamo, perché fa sempre curriculum una relazione con Antonino. Chi lo sa, chi vivrà vedrà”.

Sonia Bruganelli su Cesara Buonamici

“Non so se sia un pesce fuor d’acqua, ma mi sembra che lì sia stata messa in ostaggio, che non vede l’ora che finisca, che il suo obbiettivo sia quello di uscirne il più possibile pulita”.