Beatrice Luzzi è senza dubbio la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Ma, secondo Rebecca Staffelli, c’è un’altra concorrente che potrebbe darle filo da torcere: Perla Vatiero.

Durante la sua ospitata a Casa Chi, l’esperta social del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha detto che l’attrice avrebbe commesso un passo falso nei confronti dell’ex fidanzata di Mirko Brunetti. Nello specifico, Beatrice ha detto che un altro come Mirko non lo trova, mentre lui potrebbe trovare di meglio. “Mirko per Perla è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. A me piace molto lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più di tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui”. Un’uscita infelice che ha fatto ricevere a Beatrice Luzzi anche un po’ di fischi da parte del pubblico.

Rebecca Staffelli sul passo falso di Beatrice Luzzi

“Chi vince il Grande Fratello? È presto ma per il momento il pubblico ama fortemente Beatrice Luzzi. Un televoto tra Beatrice e Perla? Sono entrambe molto amate ma ora il pubblico vuole vedere come va tra Mirko e Perla quindi potrebbe far decidere di continuare il percorso di Perla. Ieri percepivo un po’ di rabbia riguardo alle uscite di Beatrice, non sono molto piaciute neanche a me. Lei parla tanto di eleganza e quella era un’uscita poco elegante”.