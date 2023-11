La differenza tra Perla Vatiero e Greta Rossetti

Nella Casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti ha raccontato che l’unica donna con cui c’è stato vero amore è stata Perla Vatiero. Parole che hanno fatto infuriare – a giusta ragione – Greta Rossetti, che anche per questo motivo ha deciso di mettere un punto alla relazione.

Ieri sera, il 26enne rietino ha spiegato a Paolo Masella e Letizia Petris le differenze in camera da letto tra Perla e Greta.

“Ci sono tante cose che io non dico. Sai che c’è? Io potrei spiegare le cose in maniera dettagliata, ma non andando contro Greta. Però rivelando dei dettagli intimi che però non è facile, perché io queste cose che ho detto, pensieri di come vedo la relazione…passata con Perla e il rapporto le ho dette e comunque vuoi o non vuoi c’è tutto registrato. Quindi non lo sentono solo Perla e Greta. Però al contrario sono cose che ho sentito io da parte di Greta, però le ho sentite solo io. Quindi è più facile per lei dire ‘però lui dice queste cose qui’. Perché io l’ho detto davanti alle telecamere.

Però io non ho detto nulla di strano. Ho confessato che ho fatto l’amore con Perla e del bacio controvoglia a Greta, però ho cercato di precisare tutto. Per spiegare meglio la differenza che intendo devo dire dei dettagli più intimi senza esagerare perché ho dei valori.

Vediamo di far capire, se io dico ‘solo con Perla ho fatto l’amore’ è perché con lei è stato amore profondo e ci sono state volte in cui abbiamo pianto. Era solo ed esclusivamente amore. Con Greta ero spinto dalla passione? C’era sentimento, ma in quel momento non pensavo ad esprimere quello che provavo. Avevo una visione e una spinta diversa. Per me è difficile spiegare queste cose perché devo entrare in particolari troppo dettagliati e che da uomo non farei mai. Il mio discorso è complesso quando dico che con Perla era amore anche in camera. Non posso più fare lo sbaglio di paragonare cinque anni di convivenza con mesi di una relazione. Perché sono due situazioni davvero diverse e in passato ho fatto l’errore di metterle allo stesso livello”.