Sabato 2 dicembre, Greta Rossetti farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Durante la ventiduesima puntata, dopo il confronto con Perla Vatiero prima e Mirko Brunetti poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tentatrice se volesse essere una nuova concorrente. Lei si è presa qualche istante per decidere (in realtà aveva già deciso), per poi rientrare in studio ed annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa”.

Ieri pomeriggio alcune persone si sono appostate all’esterno della Casa, ed hanno urlato ai due gieffini per avvisarli dell’arrivo di Greta: “Sabato entra Greta!”. Mirko e Perla erano in giardino sotto le coperte e hanno sentito. Dopo qualche istante di silenzio Perla ha detto: “Che pa**e se è vero”. Mirko è rimasto in silenzio e si è limitato a guardare l’ex compagna.

Lo sfogo di Mirko Brunetti su Greta Rossetti

“Poi viene qui per la terza volta e ancora dice cose che mi mettono in difficoltà. Lei mi ha lasciato davanti a tutti e non per un suo pensiero. L’ha fatto in base alle reazioni della gente e a quello che dicono. Non è la prima volta che dà peso al resto piuttosto che a noi e ai nostri valori. Io accanto a me voglio una donna che pensi anche a me e che non voglia mettermi in posizioni scomode per nulla. Ha anche detto cose non vere. Io non ho mai detto nulla di brutto su di lei in queste settimane”.