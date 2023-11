Nella Casa del Grande Fratello, Perla Vatiero si è aperta con Fiordaliso rivelando un episodio del suo passato che ha profondamente segnato la sua famiglia.

La gieffina ha raccontato di aver avuto una sorella gemella, ma di averla persa dopo appena sette mesi dalla nascita a causa di un problema cardiaco. Solo dopo diversi anni, l’ex fidanzata di Mirko Brunetti ne è venuta a conoscenza, perché i suoi genitori hanno preferito tenerglielo nascosto per evitare di farla soffrire. “Io tante cose le ho scoperte quando ero fidanzata con Mirko, non mi hanno raccontato tutto".

Al contempo, Perla ha ammesso di avere sempre avuto una percezione particolare che la legava a sua sorella e ha ricordato: “Io quando ero piccola avevo il desiderio di essere gemella. Mi veniva da pensare a lei, come se fosse un senso di protezione”. Purtroppo, però, la Vatiero non ha mai avuto modo di conoscere sua sorella. Per questo, da quando ha scoperto questo doloroso retroscena del passato, nei momenti di solitudine e malinconia è come se vivesse per entrambe: “È come se io vivessi per due, mi sento così a volte”, ha detto con la voce rotta.

Fiordaliso nell’apprendere questa confidenza si è detta particolarmente dispiaciuta. Ha cercato di immedesimarsi nel dolore provato da Perla Vatiero e dalla sua famiglia. Per poi mostrarle vicinanza: “No, non mi dire queste cose… che dolore grosso, ma è bello che pensi che lei ci sia”.

La complicata situazione ha segnato Perla, come peraltro lei stessa ha spiegato. Un fatto che l’ha provata nel profondo ed è anche per questo che oggi ha un carattere riservato e complesso. Ha voluto intraprendere l’avventura al GF anche per superare questi suoi limiti. La gieffina ha aggiunto di essere fiera di quanto raggiunto fino a oggi: “Per me, ogni cosa è un raggiungimento di un obiettivo”.