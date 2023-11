Nelle ultime ore è emersa una clamorosa indiscrezione. Stando a quanto rivelato dalla pagina Very Inutil People e dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Filippo Bisciglia sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello.

Dopo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e l'ex tentatrice Greta Rossetti, anche il conduttore del docu-reality targato Mediaset potrebbe unirsi agli inquilini del programma condotto da Alfonso Signorini.

Sabato 2 dicembre, invece, Greta Rossetti farà il suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Durante la ventiduesima puntata, dopo il confronto con Perla Vatiero prima e Mirko Brunetti poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tentatrice se volesse essere una nuova concorrente. Lei si è presa qualche istante per decidere (in realtà aveva già deciso), per poi rientrare in studio ed annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa”.