Nella Casa del Grande Fratello, dopo l'aereo ricevuto da parte dei loro fan, Mirko Brunetti e Perla Vatiero tornano a parlare della loro relazione, delle emozioni vissute insieme e anche dei problemi che hanno dovuto affrontare per proteggere il loro legame.

Il 26enne rietino dice di non aver mai smesso di volerle bene e ammette di nutrire ancora oggi grande ammirazione nei suoi confronti. “Quando ho detto che scalerei una montagna per te è perché lo sentivo e lo sento veramente”, esclama visibilmente emozionato, sottolineando il sentimento di stima che nutre nei confronti della sua ex fidanzata.

Perla si siede sulle gambe di Mirko, e insieme, analizzano come sia cambiato, nel bene e nel male, il loro tanto discusso rapporto. “È difficile superare alcune cose”, dice la ragazza pensando alle cause della loro rottura. “Io ho vissuto delle cose che mi hanno fatto stare male, mi ha fatto male pensare che tu stessi con un'altra persona, ma oggi non nutro più rabbia nei tuoi confronti”.

Mirko ha gli occhi lucidi, la sua mente va indietro nel tempo ai momenti felici e sereni vissuti insieme. “Io mi conosco, so quello che ho provato per te, quello che ho fatto per te non l'ho fatto mai per nessuno”, dice condividendo la sua riflessione e lasciando parlare il suo cuore. “Io per te ho dato tutto me stesso, ti ho sempre messo davanti a tutto”.

Perla conferma quanto detto dal ragazzo, sa che l'amore vissuto tra loro è stato vero e forte e che la loro rottura è dipesa da entrambi.