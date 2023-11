Sabato 2 dicembre, Greta Rossetti farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. Durante la ventiduesima puntata, dopo il confronto con Perla Vatiero prima e Mirko Brunetti poi, Alfonso Signorini ha chiesto all’ex tentatrice se volesse essere una nuova concorrente. Lei si è presa qualche istante per decidere (in realtà aveva già deciso), per poi rientrare in studio ed annunciare: “Non voglio precludermi questa esperienza per nessuno e vorrei vivermi questa novità per me stessa”.

Un ingresso, quello di Greta, attesissimo dal pubblico, che non vede l’ora di scoprire quale sarà la reazione di Perla e, soprattutto, di Mirko.

Al riguardo, si sono espressi anche due ex “colleghi” di Temptation Island, Isabella Recalcati e Manuel Marascio. “Non so se torneranno insieme, questo starà a loro deciderlo – ha detto Isabella a Libero Quotidiano -. Sicuramente vedo amore tra di loro, si percepisce dai gesti, dagli sguardi, da ogni piccola attenzione. Credo che ad entrambi stia facendo molto bene essersi ritrovati nella casa. Penso che tutti e due siano maturati e abbiano capito gli sbagli dell’uno verso l’altra e che, finalmente, si stia vedendo l’autenticità e la profondità del loro legame”. Sulla stessa linea anche Manuel, che però ha aggiunto: “Non so se torneranno insieme… però gli occhi parlano chiaro!”.

E su come si comporterebbero al posto di Greta, i due fidanzati hanno detto: “Non conosco Greta personalmente, non so quello che prova realmente nei confronti di Mirko. Penso che al posto suo, mi farei da parte. É palese agli occhi di tutti il rapporto tra Mirko e Perla.

L’unica cosa che ho da dire in merito a Greta è che quando lo aveva fuori dal GF, Mirko mi diceva che ci provava in tutti i modi a chiarire ma non gli dava modo; e con la scusa dello stare da sola lo ha fatto stare male!”.