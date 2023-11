Nella serie Unica, disponibile su Netflix (che è stata vista da milioni di persone in tutto il mondo), Ilary Blasi ha rivelato che l’inizio della crisi del suo matrimonio con Francesco Totti è riferibile ad un episodio in particolare: un caffè preso con un uomo misterioso (Cristian Iovino), scoperto dall’ex capitano della Roma.

Il giornalista Moreno Pisto, direttore di MowMag.com, sul suo portale ha ricostruito il dietro le quinte di un servizio giornalistico prodotto per la trasmissione Non è L’Arena condotta da Massimo Giletti. Ecco quanto riportato dai colleghi di Biccy.it.

“L’obiettivo però a sto giro era davvero tosto: trovare l’amante di Ilary Blasi a Milano, poi andare a Roma e rubare un’intervista a lei, all’amica che li aveva fatti conoscere e a Noemi Bocchi. […] Era marzo 2023, la separazione tra Ilary e Totti era ormai ufficiale e circolava la voce che Ilary avesse una relazione con un tipo milanese, l’uomo di cui sospettava il Pupone. Fabrizio Corona mi chiama e mi dice che sa chi è e dove abita. Quindi mettiamo in piedi l’operazione. […] Mentre sono in viaggio mi arriva l’indirizzo di residenza del personaggio misterioso. Controllo: è vicinissimo alla stazione. Vado a fare un sopralluogo. Mentre cammino mi arriva anche il suo nome: Cristiano Iovino che nel documentario Unica su Netflix non viene menzionato”.

Ilary e Cristian insieme al bar diverse volte

La storia del direttore di MowMag prosegue. Racconta che il mattino successivo si presenta sotto casa di Iovino ma non lo trova, va in un bar e lo becca lì a fare colazione. Appena gli punta però il microfono alla bocca lui scappa e non rilascia alcuna dichiarazione.

“I camerieri del ristorante che hanno visto tutta la scena sono loro a darci la notizia: “Cristiano e Ilary sono stati qui diverse volte, spesso”. Attenzione. Perché nella serie tv Unica la Blasi parla solo di un caffè preso al volo, invece quel giorno, quei camerieri, ci svelano – non sapendo di essere inquadrati dalla telecamera tenuta bassa – di incontri ripetuti, che sanno tanto di una relazione andata avanti per un po'”.

L’articolo di Moreno Pisto chiude così: “In questa storia, avendola vissuta da vicino per quel frangente, sono arrivato alla conclusione che non bisogna credere a nessuno, perché qui tutti mentono, entrambi si sono raccontati e hanno raccontato falsità e tutti si muovono per interesse".