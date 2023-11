Ieri c’è stata una reunion di ex vipponi. Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria hanno trascorso insieme la serata in un noto locale di Roma, tra cibo, canti e tanto divertimento.

Assente, ovviamente, Daniele Dal Moro, che il 27 novembre ha annunciato l’ennesima rottura con la modella di origini venezuelane: “Tra me e Oriana è finita. Non è innamorata di me, non sono l’amore della sua vita come ha detto pochi giorni fa, e non vuole stare con me, ma vuole chiudere questa relazione.

Faccio io questo comunicato perché lei dice che non vuole sporcare il suo profilo parlando di questo. Lo faccio nella speranza perlomeno di essere lasciato in pace d’ora in poi e livero di andare avanti con la mia vita senza dover essere perseguitato, offeso e diffamato. Grazie”.

Il fatto che Oriana abbia incontrato, nello specifico, Micol e Tavassi, ha fatto storcere il naso ai fan degli Oriele. Alcuni di loro, infatti, hanno definito “indelicata e poco rispettosa” la scelta della finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, in quanto non è certo un mistero che Daniele abbia litigato con la Incorvaia e che i rapporti con il fidanzato di quest’ultima si sono incrinati dopo che nella Casa avevano instaurato una bella amicizia, tanto da vedersi anche al termine del reality show.

Ma è ora che i sostenitori dell’ex coppia se ne facciano una ragione. Almeno per il momento, la relazione tra la Marzoli e Dal Moro è giunta al capolinea, e dunque non esiste motivo per cui lei non possa tornare a coltivare rapporti con alcuni degli ex coinquilini, sebbene questi ultimi abbiano di fatto interrotto i rapporti con il veneto. Quel che è certo, è che per come abbiamo imparato a conoscere Daniele in questo anno e mezzo, non avrà preso benissimo la reunion.