Ciro Petrone ha deciso di lasciare la Casa del Grande Fratello nel corso della ventunesima puntata.

L’attore partenopeo, attraverso alcune storie su Instagram, ha auspicato la vittoria di Perla Vatiero. Già la scorsa settimana, l’ex gieffino aveva commentato il rapporto tra Perla e Mirko Brunetti, dichiarando di non avere dubbi su un possibile ritorno di fiamma.

Diverso, invece, il giudizio su un’altra coppia, quella formata da Letizia Petris e Paolo Masella: “Sincero? Non vedo amore”. Inoltre, Ciro ha commentato il comportamento di Vittorio Menozzi in merito all’avvicinamento con Beatrice Luzzi: “Non ho nulla contro Vittorio. L’ho sempre stimato perché è un ragazzo educatissimo, acculturato e intelligente. Non vi nascondo che all’inizio l’ho sottovalutato, invece è più furbo di quanto pensassi. Se ci fate caso, lui si inserisce sempre in alcune relazioni anche se non prova nessun interesse. Io l’avevo soprannominato ‘prezzemolo’. Ovviamente tutte queste cose le ho sempre dette anche a lui. Comunque credo che arriverà fino alla fine”.

Infine, Petrone ha spiegato l’evoluzione del suo rapporto con Beatrice: “All’inizio alti e bassi, perché non riuscivo a capire che gioco stava facendo. Poi, pian piano abbiamo capito che c’era tanta stima da entrambe le parti. Lei è stata una di quella che ha detto cose bellissime sulla mia persona. Pensa che qualche giorno prima di uscire mi disse ‘Io preferisco averti in casa anche se stai male, sei leale, tu sei il saggio della casa, ti bastano pochi minuti per capire e sciogliere un problema. Mi mancherai”.