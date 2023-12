Polemiche durante la puntata di Uomini e Donne di ieri, giovedì 30 novembre. Un triangolo ormai dichiarato ha acceso il parterre con Roberta Di Padua protagonista, e Ida Platano – nuova tronista del dating show di Maria De Filippi – non si è potuta esimere dal commentare, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della dama.

Barbara è stata protagonista del "due di picche più veloce della storia di Uomini e Donne", come fatto notare la stessa padrona di casa. La dama ha scartato Edoardo prima ancora di farlo parlare, restituendogli anche la rosa che il cavaliere le aveva regalato ("Finirebbe nel cestino"). Solidarietà da parte di Gabriella, che si è scagliata nuovamente contro Edoardo e i suoi comportamenti contraddittori.

Spazio poi a un triangolo allargato destinato a infiammare questa edizione: tra Marco Antonio ed Emanuela, in piena crisi, è infatti piombata Roberta. La dama è uscita con il cavaliere, il quale sta conoscendo anche la neo-arrivata Federica. Tra Marco Antonio e Roberta ci sono stati già più baci ("È inutile che mi guardi con quello sguardo minaccioso, sei tu che ti sei messa in questa situazione" la frecciata della dama a Emanuela), mentre con Federica è finita prematuramente. Emanuela non ha accettato la situazione e si è andata a sedere, guadagnandosi gli applausi del pubblico: "Non hai carattere, io mi tiro fuori da questo tuo giochino", con anche un "Vaffa" perfettamente calzante apprezzato da tutti. Di fatto la dama è stata "lasciata" indietro solo per non avere avuto gli stessi tempi del cavaliere nella relazione: "Mi bastava solo un po’ di tempo". Tina Cipollari si è detta d’accordo: "Come fa a piacervi un uomo così spietato?", e anche Manuela si è unita al coro: "Lui fa così, sembra innamorato di tutte: sei falso Marco Antonio".

Scontro tra Roberta Di Padua e Ida Platano

Incrocio di troni a causa delle vecchie ruggini tra Roberta Di Padua e Ida Platano. La nuova tronista ha commentato quanto accaduto sul Trono Over tra la dama e Marco Antonio con tanto di frecciata: "Le piace stare nel trio, a lei non piacciono i single". Roberta ha subito sbuffato, citando anche il vecchio pomo della discordia riguardante Riccardo Guarnieri: "Maria io non ce la faccio a sorbirmi la Platano tutti i giorni: facciamo venire Riccardo e la risolviamo". Poi l’attacco diretto: "Ti sei seduta su un trono venti giorni dopo un anno di fidanzamento, ma non ti vergogni? E mi dai pure consigli sull’amore".