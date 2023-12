Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello, Sara Ricci ha improvvisamente attaccato Beatrice Luzzi, rivelando fatti risalenti a 24 anni fa e formulando una sua teoria.

Durante lo scontro Beatrice le ha tirato una frecciatina: “Mi devi fare un monumento perché ti ho fatta entrare in gioco”, riferendosi ad una clip trasmessa in merito ad una loro lite avvenuta in settimana. Sara, però, ha risposto che non è entrata al GF grazie a lei, bensì il contrario.

Secondo la teoria della Ricci, infatti, gli autori avrebbero chiamato la Luzzi solo perché sapevano che in seguito avrebbero chiamato anche lei. “Lei non mi deve più rivolgere la parola, mica sono tenuta a parlare con lei. Forse è il contrario: hanno preso lei perché sapevano che poi sarei entrata io a fine tournée”, ha detto parlando con Massimiliano Varrese.

Teoria che è stata riformulata dalla Ricci anche durante il faccia a faccia con la Luzzi: “Guardami negli occhi, hai detto che sono entrata al Grande Fratello grazie a te, semmai è il contrario!”. Beatrice ha immediatamente replicato: “Ho detto che sei entrata in gioco grazie a me”, ma Sara non ha voluto ascoltare: “No tu hai detto un’altra cosa e adesso lo specifichi. Hai detto che sono entrata qui per te, ma perché ti ca**i sotto?“.